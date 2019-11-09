"أدنيك" تنهي استعداداتها لاستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت "شركة أبوظبي الوطنية للمعارض" عن استكمال تحضيراتها لاستضافة "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" (أديبك)، المقرر عقده تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الجاري.

ويُقام معرض (أديبك) بدعم من "شركة بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك)، ويُجسد منصة مثالية تتيح للجهات الفاعلة في قطاع النفط اللقاء واتخاذ قرارات هامة. ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية خلال أيامها الأربعة أكثر من 2220 شركة عارضة من 59 دولة حول العالم، بغرض استعراض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات أمام ما يزيد عن 145 ألف من الحاضرين.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: "إن إقامة فعالية دولية كبرى بحجم معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، والذي يشغل كامل مساحة العروض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يعكس مدى مرونة مرافقنا القادرة على توفير مساحات العروض الداخلية والخارجية وصولاً للعروض المائية في ذات الوقت، وقدرتها على مواكبة التطور الذي تشهده هذه الفعاليات الدولية الكبرى وتوفير أحدث التجهيزات والمعدات وفق أعلى المواصفات العالمية".

وبين الظاهري أن فرق العمل في الشركة قد أنهت كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستضافة هذه الحدث الحيوي وذلك لتلبية وتجاوز تطلعات العارض والزوار على حد سواء، وإخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة الأعمال في المنطقة.

ومن جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، المُنظمة للفعالية: "نسعى باستمرار لتحسين معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وتعزيز مكانته العالمية الرائدة ليبقى الحدث الأبرز عالمياً في قطاع النفط والغاز".