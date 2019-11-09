246.7 ألف رجل أعمال هندي يملكون 64.36 ألف منشأة أعمال بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أخيراً، أن 246 ألفا و737 رجل أعمال هندياً يمتلكون 64 ألفا و360 رخصة أعمال فاعلة في إمارة دبي. وأكدت اقتصادية دبي في بيان اليوم، أن الأنشطة التجارية تستحوذ على النسبة الأكبر من رخص أصحاب المنشآت من الهند بواقع 49.9 ألف رخصة (77.5%) ووصل عددهم في هذا النشاط إلى 212.5 ألف فرد، تليها الأنشطة المهنية بواقع 13.03 ألف رخصة (وعددهم 30.15 ألف فرد)، بالإضافة إلى 1404 رخص صناعية (4042 فردا)، و19 رخصة سياحية (42 فردا). وساهمت الشركات الهندية الفاعلة في إضافة 854 ألفا و234 وظيفة إلى سوق العمل.

وتعتبر الهند من أبرز الاقتصاديات وأكثرها شراكة مع إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وهناك تاريخ عريق من النتائج الطبية والعلاقات المتينة التي تربط البلدين.

وتوضح الأرقام أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة لرجال الأعمال الهنود لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب لرجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، فضلاً عمّا توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها.

كما تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.

