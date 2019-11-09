تقديم خدمات التسجيل والترخيص في «دبي مول»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بتوفير قطاع التسجيل والترخيص التجاري، جهازاً ذكياً لتقديم خدمات التسجيل والترخيص التجاري في «إعمار كافيه» بمنطقة الأزياء (فاشن أﭬنيو) في «دبي مول».

وأشارت إلى أن ذلك، جاء عقب توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إعمار العقارية لتقديم التسهيلات والخدمات الذكية المرتبطة بترخيص وممارسة الأعمال في إمارة دبي لأكبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحاليين والمحتملين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

خدمات متنوّعة

وأوضحت اقتصادية دبي أن الجهاز الجديد يقدّم خدمات قطاع التسجيل والترخيص، منها الرخصة الفورية التي يمكن الحصول عليها من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وموقع قائم في السنة الأولى، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية التي تمكن أصحاب الأعمال والشركات من تصديق عقود التأسيس وجميع الملاحق التابعة لها إلكترونياً، فضلاً عن التجديد التلقائي الذي يتم بخطوتين من خلال إرسال رسالة نصية برقم الرخصة إلى (6969)، علاوة على إصدار رخصة تاجر التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الاستثمار في دبي

وأكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري من خلال اتفاقية الشراكة مع «إعمار العقارية» حرصه على تسليط الضوء على الفرص ومزايا الاستثمار في دبي، حيث يركز القطاع على توفير بيئة اقتصادية ملائمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والأعمال في الإمارة.

وذكر القطاع أنه نظّم ورشة عمل تدريبية للموظفين الموجودين في صالة «إعمار كافيه»، ركّزت على كيفية استخدام الجهاز الذكي والرد على استفسارات الزوار.

وقدم عمار ياسر من إدارة التطوير والمتابعة بالقطاع خلال ورشة العمل، عرضاً تقديمياً حول أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، والتعريف بموقع الإمارة على خارطة الأعمال.

بدء النشاط التجاري

وقال ياسر إن سهولة وسرعة البدء بالأعمال تساعدان الشركات على البدء بنشاطها التجاري وتقديم خدماتها لأفراد المجتمع بما يحقق أهدافها، كما أن الدول التي تعمل فيها شركات ذات شفافية عالية، وسهولة الحصول على المعلومات تكون عادة أجود حوكمة.

وأشار إلى التنسيق الفعّال لاقتصادية دبي مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والذي يتطلب الحصول على موافقات منها لتسجيل الشركات بما يوفر الوقت والجهد أمام رجال الأعمال لتكملة إجراءات التسجيل والحصول على الرخصة التجارية.

توفير الدعم

إلى ذلك، أكدت اقتصادية دبي، أنها تواصل توفير كل الدعم لتوجيهات وتعليمات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تنافسية صحية وآمنة، وذلك عبر تطوير الأطر الملائمة، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل لديها، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية، وذلك بالتعاون المستمر مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والشراكة مع القطاع الخاص.

كما أكدت أنها تعمل من خلال قطاع التسجيل والترخيص التجاري باستمرار على نشر خدمات التسجيل والترخيص في مختلف المناطق الحيوية بإمارة دبي، وبالتالي تعزيز التنافسية في توفير أفضل الخدمات ورفع مستوى رضا المتعاملين، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

تسهيل مزاولة الأعمال

تهدف استراتيجية اقتصادية دبي إلى طرح الخدمات التي تلبي احتياجات وطموح رجال الأعمال على جميع الأصعدة وتقديم الأفضل لجمهور المتعاملين، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في بيئة الأعمال لإمارة دبي، ويسهم بشكل رئيس في رفع ثقة رجال الأعمال واستقطاب الشركات الجديدة التي ترغب في اتخاذ دبي مقراً لعملياتها.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير الجهود والإمكانات كافة التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.