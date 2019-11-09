«صندوق خليفة» يحدد 5 نصائح للحصول على تمويل صناعي

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

حدد «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» خمس نصائح، للحصول على تمويل صناعي.

وقالت المديرة في إدارة الابتكار والمشروعات الخاصة بالصندوق، شما الفارسي، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إن «صندوق خليفة» ينصح رائد الأعمال الراغب في دخول مجال الصناعة وإقامة مشروعات، بأن يعمل دراسة محكمة للسوق والمنافسين الذين يقدمون المنتجات نفسها أو المتشابهة معها، وأن يدرس مدى أهمية المنتج الذي يعتزم تصنيعه، وحجم الطلب المتوقع عليه من المستهلك أو المشتري، ثم يجري بحثاً مكثفاً حول أبرز وأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في مجال تصنيع هذا المنتج.

وشددت الفارسي على تطوير المشروع وأفكاره باستمرار، بما يتماشى مع متطلبات السوق، فضلاً عن الاعتماد على الابتكار في كل ما يقدمه رائد الأعمال، حتى يكون المشروع قادراً على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأخيراً، إعداد خطط للأزمات المتوقعة، حتى يكون رائد الأعمال على استعداد تام لمواجهة تحديات القطاع الصناعي.

وأوضحت الفارسي أن «صندوق خليفة» وافق، حتى نهاية أكتوبر الماضي، على تمويل 333 مشروعاً ريادياً ضمن القطاع الصناعي على مستوى الدولة، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض التي قدمها في إطار دعمه المتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة 661.3 مليون درهم.

ولفتت إلى أن «صندوق خليفة» رعى «منصة الشباب ورواد الأعمال» في المعرض التفاعلي المصاحب للمؤتمر الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وركز على دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الصندوق عمل، أيضاً، من خلال مشاركته في المؤتمر على إتاحة الفرصة لرواد الأعمال الإماراتيين المدعومين من قبله، لعرض مشروعاتهم وأفكارهم المبتكرة أمام عدد كبير من المشاركين القادمين من أكثر من 170 دولة، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والعمل الحر، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز مسيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي للدول، خصوصاً في قطاع الصناعة الذي يشكل واحداً من أهم القطاعات الحيوية، التي تؤثر في نهضة الدول.

ولفتت إلى أن الصندوق، وخلال دورة العام الجاري من المؤتمر، شارك بمشروعين وطنيين في مجال التكنولوجيا الحديثة، هما: مشروع «أنظمة الملاحة الذكية»، وشركة «ديجيتال لأبحاث التكنولوجيا»، مبينة أن ذلك يأتي في إطار حرص الصندوق على دعم المشروعات الوطنية، وتعزيز مكانة العمل الحر، ودعم رواد الأعمال الإماراتيين في تطوير مشروعاتهم وشركاتهم الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وتابعت الفارسي: «تنبع مشاركة الصندوق في هذا المؤتمر من مساعيه الحثيثة، الرامية إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال التي تنسجم مع شعار دورة العام الجاري من المؤتمر: (الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل)، وتركيزه على أهمية دعم مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الصناعة بمجالاته المتعددة، باعتباره محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي في أبوظبي، ودولة الإمارات عموماً».