اشتراطات اعتماد التوقيع الإلكتروني

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي، بأنه يمكن للشركاء الموافقة على عقود التأسيس وملاحقها والتوقيع إلكترونياً عن طريق خدمة إرسال الرسائل النصية من نظام التسجيل التجاري، موضحة أن هنالك اشتراطات عدة لاعتماد التوقيع الإلكتروني، أولها أنه لا يمكن الموافقة برسالة نصية من قبل الممثل سواء كان ممثلاً للشركة أو ممثلاً لشخص، إنما يتطلب حضور الممثل شخصياً للتوقيع، فيما يمكن اعتماد عقود التأسيس وملاحقها برسالة نصية مرسلة إلى الرقم الخاص بالمتعامل المسجل في نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأضافت أنه يتم إرسال رسالة نصية لولي الأمر (الوصي) في حال وجود شريك قاصر، مشيرة إلى أنه عند موافقة الشريك من خلال الرسالة النصية لا يمكن للموظف إعادة إرسال الرسالة، وفي حال طلب الشريك إلغاء الاعتماد يتم إلغاء العقد أو إلغاء المعاملة.

وبيّنت اقتصادية دبي أنه عند إرسال رسالة نصية بالرفض من قبل الشريك لا يمكنه التوقيع على الموافقة في الطلب بمركز الخدمة، لكن يمكن للموظف أن يعيد إرسال الرسالة النصية لتتم الموافقة عليها من قبل الشريك.

وتابعت أنه في حال وجود الشريك في المركز يمكن استكمال إجراء الموافقة من خلال إرسال الرسالة النصية أو عبر إدخال البصمة وقراءة الهوية الخاصة بالشريك.

وذكرت أنه يمكن الحصول على الموافقة المبدئية وحجز الاسم التجاري وعقد التأسيس إلكترونياً، وإصدار الرخصة التجارية في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي المعتمدة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن إصدار عقد التأسيس إلكترونياً في زيارة واحدة يأتي تجسيداً للتحوّل إلى المدينة الأذكى في العالم.

وأكدت أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل على توفير أرقى وأذكى الخدمات للمتعاملين، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات.

«وكيل خدمات»

يُعد «وكيل خدمات» شخصاً مواطناً أو اعتبارياً يكون وكيلاً لأعمال الشركاء كافة في الشركة من غير المواطنين أو لمؤسسة مملوكة لغير مواطن. وتقتصر واجبات الوكيل في تقديم الخبرة لتمكينهم من ممارسة الأعمال المهنية أو الحرفية، دون تحمل أي مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط موكله سواء في الإمارة أو الخارج.

دليل عقود التأسيس الإلكترونية

يضم دليل إصدار وتعديل عقود التأسيس الإلكترونية الذي أطلقه

قطاع التسجيل والترخيص التجاري معلومات حول:

- عقد وكيل خدمات.

- عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

- عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.

- طلب ملحق تعديل عقد تأسيس.

- رسوم طلب ملحق تعديل عقد تأسيس.

- الوثائق المطلوبة من الشخص الاعتباري.

- خدمة إرسال الرسائل النصية.