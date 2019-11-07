«صحة دبي» توقع 4 اتفاقيات مــــع مسـتشفيات خاصة استعداداً لـ«إكســبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبرمت هيئة الصحة في دبي، ضمن استعداداتها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لاستقبال «إكسبو 2020 دبي»، أربع اتفاقيات مع القطاع الصحي الخاص، شملت مستشفيات: «الزهراء دبي»، و«إن إم سي رويال»، و«السعودي الألماني»، و«ميدكلينيك بارك فيو».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، وقع الاتفاقيات عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، مع كلٍّ من الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء الدكتور مهمين عبدالغني، فيما وقع عن مستشفى «إن إم سي» نائب الرئيس للعمليات في منطقة دبي، الدكتور أشيشكومار إم. جايسوال، بينما وقع الاتفاقية عن المستشفى السعودي الألماني، المدير العام التنفيذي لمجموعة المستشفيات في الإمارات، الدكتورة ريم عثمان، في حين وقع عن مستشفى «ميدكلينيك بارك فيو» الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط، الدكتور طارق فتحي.

دعم

وتقضي الاتفاقيات الأربع بدعم جهود هيئة الصحة في دبي، الرامية إلى توفير مناخ صحي آمن لرواد «إكسبو»، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة في التعامل مع أي حالات طارئة محتملة.

شريك استراتيجي

وقال كاظم، عقب التوقيع: إن «الهيئة تنظر إلى القطاع الصحي الخاص بكل تقدير، بوصفه شريكاً استراتيجياً للهيئة في مراحل التطوير والتحديث التي يشهدها هذا القطاع الحيوي في دبي، وتعمل دائماً على استثمار كل الفرص التي من شأنها توسيع نطاق هذه الشراكة»، مشيراً إلى أن «هناك مستشفيات ومراكز وعيادات طبية خاصة رائدة، تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع، من أجل الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وأضاف أن «الاستعدادات لتأمين (إكسبو 2020 دبي) طبياً، تتطلب تضافر جميع الجهود، سواء من القطاع الصحي الخاص أو الجهات المعنية ذات العلاقة، للوصول إلى أعلى مستويات الرعاية، وضمان توافر خدمات طبية متكاملة لرواد (إكسبو) والزائرين».

وأكد كاظم أن الهيئة لن تدخر جهداً في توسيع نطاق شراكتها مع جميع المؤسسات، من أجل استدامة خدماتها خلال انعقاد الحدث الكبير وبعده.

رعاية عاجلة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء: «نحن فخورون بإسهاماتنا في المبادرة التي تدعم هيئة الصحة بدبي، في التزامها بتوفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع زوار معرض (إكسبو 2020)، ونحن على أتم الاستعداد لاستيعاب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات، بفضل أحدث تقنياتنا الطبية ومراكز التميز المتعددة».

بدوره، أعرب جايسوال، عن تقدير مستشفى «إن إم سي» لشراكته مع هيئة الصحة بدبي، وتعاونه معها لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمشاركين في «إكسبو 2020».

شراكة كاملة

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ريم عثمان أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ترحب بتطوير العلاقة والتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتتطلع إلى الشراكة الكاملة والفعالة مع الهيئة، كما يسعدها التنسيق في كل ما من شأنه تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، خصوصاً المرضى، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع، بما تملكه من إمكانات تسخرها لخدمة المرضى.

الحالات الطارئة

قال الرئيس التنفيذي للعمليات لمستشفى «ميدكلينيك بارك فيو» في الشرق الأوسط، الدكتور طارق فتحي، إن المستشفى يقدر التعاون مع هيئة الصحة في دبي على كل المستويات، لاسيما ما يتصل بالحالات الطارئة التي يمكن للمستشفى أن يستقبلها.

وأكد فتحي أن قسم الطوارئ في «بارك فيو» تقوم عليه نخبة من الأطباء والخبرات المميزة، التي يمكنها التعامل مع أي حالة طارئة، وفي كل وقت.

أهداف الاتفاقيات الجديدة

- دعم جهود الهيئة، لتوفير مناخ صحي آمن لرواد «إكسبو».

- تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

- تعزيز قدرات الهيئة في التعامل مع أي حالات طارئة محتملة.