95.5 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة صافي أرباح قدره 95.5 مليون درهم، بانخفاض نسبته 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري 30.4 مليون درهم، مقابل 20.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2018 بارتفاع نسبته 45%. وأوضحت الشركة في بيان أن إجمالي الإيرادات بلغ 241.6 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مقابل 251.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث توزعت الإيرادات بواقع 133.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و107.7 ملايين درهم من الاستثمارات.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر الماضي إلى 146.1 مليون درهم، مقابل 148.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إنه «رغم البداية المتراجعة لنشاط التداول في النصف الأول، فإن إجمالي قيمة التداولات تحسّن بصورة ملحوظة خلال الربع الثالث، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 29.5%، الأمر الذي أسهم في تقليص معدل التراجع في قيمة التداول».