«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية للمسافرين إلى اليابان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات إلى طوكيو وأوساكا في اليابان هذا الشتاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 17 نوفمبر الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس 2020.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن تبدأ الأسعار للسفر على الدرجة السياحية إلى ناريتا وهانيدا (طوكيو) من 4285 درهماً، وإلى أوساكا من 4754 درهماً. أما الأسعار الخاصة للسفر على درجة رجال الأعمال فتبدأ من 14 ألفاً و445 درهماً إلى طوكيو، ومن 14 ألفاً و965 درهماً إلى أوساكا.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً رحلات يومية إلى ثلاث محطات في اليابان، التي بدأت خدمتها عبر أوساكا في عام 2002.

ويحظى متعاملو الشركة بتجربة سفر متميزة أياً تكن درجة سفرهم، بفضل نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice)، الذي يوفر نحو 4500 قناة وخدمة الإنترنت اللاسلكي، إضافة إلى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين، بما في ذلك «الكايسيكي» في الدرجة الأولى وصندوق «بنتو» في درجة رجال الأعمال، التي يقدمها أفراد أطقم الخدمة متعددو الجنسيات.