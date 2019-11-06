"دومينوز "مزود البيتزا الرسمي في إكسبو 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



انضمت "دومينوز" إحدى أكثر شركات البيتزا إبداعا إلى إكسبو الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، وأصبحت بذلك المزود الرسمي للبيتزا في إكسبو 2020 دبي.

وسيجد الملايين من الزوار الذين يسعون للحصول على وجبات ذات قيمة عالية العديد من متاجر دومينوز في موقع إكسبو 2020 في دبي الجنوب، كل واحدٍ من هذه المطاعم يعد بيتزا مصنوعة يدويًا، ويضم مجموعة مختارة من الأطباق الجانبية والحلويات.

وستدير هذه المنافذ شركة آلامار الغذائية، صاحبة امتياز علامة دومينوز التجارية في المنطقة والتي تدير أكثر من 450 متجرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

و قال دارين تسي مدير الامتيازات - إدارة البرامج والفعاليات في إكسبو 2020 دبي: " إكسبو 2020 هو في حد ذاته خليط من المكونات المتناسقة. لهذا السبب نحن متحمسون للترحيب بدومينوز في الحدث الأروع في العالم وسيستمتع الزوار بالبيتزا المحببة وغيرها الكثير.."ما زالت شركة دومينوز تضفي لمستها على مطبخ الغد، بما ينسجم مع شعار إكسبو 2020 " تواصل العقول وصنع المستقبل".

وستدفع دومينوز بروحها الابتكارية قدما إلى الأمام من خلال دعوة الناس من مختلف أنحاء العالم لتقديم اقتراحاتهم بشأن ما ينبغي أن تبدو عليه البيتزا في المستقبل. فهل لديك فكرة مبتكرة لجعل توصيل البيتزا أسهل أو فكرة لجعل العبوة أقل ضررا على البيئة أو هل ترغب في أن يكون لك رأي في شكل البيتزا المستقبلية. سنعلن قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول طرق المساهمة بأفكاركم التي قد تساعد في تشكيل مستقبل البيتزا ، والتي سيتم الكشف عنها في إكسبو 2020.

و قال شوبيت تاندون الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آلامار الغذائية إن شركته "تسعى دائما إلى الريادة في المنطقة من خلال الابتكارات في الطعم والجودة والتكنولوجيا.. نحن فخورون بارتباط اسم دومينوز بيتزا بأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

و سيكون إكسبو 2020 دبي واحدا من الوجهات الرائدة في العالم لعشاق الطعام على مدار ستة أشهر مع أكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات يقدم أكثر من 50 مطبخا عالميا في مساحة تساوي سبعة ملاعب كرة قدم.

وسيكون في انتظار الزوار أطباق تنتمي لمطابخ مبتكرة وجولات تذوق للطعام وأخرى للتعرف على تقنيات الطبخ في المستقبل وسيتعرفون على أشهر المطاعم المحلية، وممارسات الاستدامة المتطورة وأكثر من ذلك بكثير في أضخم حدث يقام في العالم العربي على الإطلاق من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.