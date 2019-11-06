انضمام 202 شركة جديدة إلى «دبي للسلع المتعدّدة» في شهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعدّدة، أمس، أن 202 شركة جديدة تم تسجيلها لدى المركز في أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن هذا العدد يعدّ الأعلى في شهر واحد منذ نحو عامين.

وأكد المركز في بيان أن ذلك يظهر ثقة المستثمرين بدبي، وكل من جاذبية نموذج المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعدّدة وتنوّع النظام الإيكولوجي للأعمال في منطقة أبراج بحيرات جميرا، لافتاً إلى أن معظم الشركات التي انضمت إلى المركز، الشهر الماضي، جاءت من خارج دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليم، إن «أرقام النمو لدينا تظهر قوة سمعة مركز دبي للسلع المتعدّدة مركزاً تجارياً عالمياً، واستقطابه للشركات من جميع الأحجام ومن جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن «الأهم من ذلك أنها تسلط الضوء على الثقة المستمرّة للسوق الدولية بأداء اقتصاد دبي».

وأضاف: «لدينا تطلعات كبيرة للشهرين المتبقيين من العام، وسنستمر في تعزيز المشهد الاقتصادي المستدام والمتنوّع في دبي، لجذب أفضل وأبرز الشركات إلى الإمارة المبتكرة ومنطقتنا الحرة».