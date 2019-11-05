"دو" تتيح تجارب اتصال "الجيل الخامس" لزوار القرية العالمية

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة "دو"، أنها ستمكّن ضيوف القرية العالمية بموسمها الرابع والعشرين، من تجربة واستخدام تقنيات "الجيل الخامس" والتعرف إلى الميزات والقدرات التي توفرها بما في ذلك سرعات الاتصال الفائقة ووقت الاستجابة المنخفض.



وكانت القرية العالمية قد اختارت شبكة "الجيل الخامس" التي توفرها "دو" لتمكين الضيوف من الاستمتاع بتجارب اتصال وإنترنت عالية السرعة بفضل الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها شبكة الجيل الخامس، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة التي تستضيفها القرية العالمية. ويساهم هذا التعاون في جعل "القرية العالمية" كأول وجهة ترفيهية في العالم توفر تقنيات اتصال الجيل الخامس لضيوفها.



وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي، إن "القرية العالمية باعتبارها الوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات، حرصنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على استغلال الفرصة لمنح زوارها فرصة التعرف بشكل مباشر إلى الإمكانيات الهائلة التي توفرها تقنية الجيل الخامس وتمكين الجميع من عيش تجارب تلك التقنية إلى جانب منحهم لمحة موجزة حول شكل ومضمون تقنيات الاتصال في دولة الإمارات في المستقبل القريب".



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي، إنه "مع تنامي المتطلبات الرقمية لضيوف القرية العالمية، نسعى دائماً إلى البحث عن طرق مبتكرة تخولنا تزويد ضيوفنا بتقنيات وإمكانيات جديدة تساهم بإثراء تجربتهم معنا. ومن هذا المنطلق، نتعاون مع "دو" لتمكين ملايين الضيوف من الاستمتاع بتجارب قدرات الجيل الخامس".



وأشار إلى أن "ضيوف القرية العالمية سيتمتعون بإجراء اتصالات آمنة وفائقة السرعة بغض النظر عن المكان أو الجناح الذي يتواجدون به في الوجهة وذلك بفضل الميزات التي تقدمها شبكة الجيل الخامس المتطورة.