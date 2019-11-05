«أكور» تعرض خدماتها بقطاع الضيافة في الجناح الفرنسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة «أكور» المتخصصة في مجال الضيافة، اتفاقاً مع شركة «كوفريكس» المسؤولة عن تنظيم مشاركة فرنسا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتصبح بموجبه راعياً من فئة «بريميوم» للجناح الفرنسي المشارك في الحدث.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستمكّن هذه الشراكة، «أكور» من عرض خدماتها ذات الشهرة العالمية في قطاع الضيافة أمام ملايين الزوّار الذين من المتوقع أن يزوروا الجناح الفرنسي الذي يتميز بكونه يركز على موضوع «الضوء»، إضافة إلى زوّار هذا الحدث المتوقعين بشكل عام والجهات الأخرى الراعية لـ«كوفريكس» وضيوفها، وشركاء أعمال المجموعة التجاريين. وقال الرئيس التنفيذي لـ«أكور» في الشرق الأوسط وإفريقيا، مارك ويليس، إن «التعاون مع (كوفريكس) كراعٍ من فئة (بريميوم) للجناح الفرنسي في (إكسبو 2020 دبي)، يوفّر لنا فرصة مميزة لإظهار خبرة (أكور) في مجال الضيافة والتعريف بمنصة برنامجنا المبتكر أمام جمهور عالمي يُعدّ بالملايين».

وأضاف أن «الجناح الفرنسي يركز أيضاً على غنى الثقافة الفرنسية والتزامه بالاستدامة بطرق جديدة ومبتكرة، التي تعكس القيم الأساسية لمجموعة (أكور) وتثبّت مكانة فرنسا كرائدة للتغيير في حدث قد صُمم لتوسيع الآفاق أمام الأجيال المقبلة». من جهته، قال المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس «كوفريكس»، إريك لانكيه، إن «الجناح الفرنسي الذي استوحى معانية من الضوء كرمز للتنقل، تم تصميمه كتجربة ضيافة غامرة لا تُنسى»، مشيراً إلى أن «مجموعة (أكور) تمثل هذه الرؤية». يشار إلى أن «أكور» تدير حالياً 16.6 ألف غرفة في 58 فندقاً بدولة الإمارات، كما تعمل على إضافة 8056 غرفة قيد التطوير.