اقتصادية دبي تضيف 3 ميزات على منصة «EngageDXB» الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، توفير ثلاث مزايا جديدة ضمن تطبيق EngageDXB، المنصة التفاعلية الذكية بين جميع الشركات المسجلة في دبي ومناطقها الحرة والجهات الحكومية في الإمارة.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن هذه الميزات تتمثل في: إنشاء وإدارة الفعاليات، وبطاقات العمل التعريفية الرقمية، وقوائم الوظائف المتاحة، لتعزيز التواصل السهل عبر التطبيق بين الشركات التي تعمل في المجال نفسه، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز تنافسية دبي في مجال التحول الرقمي لدعم بيئة الأعمال.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أنها أطلقت التطبيق في عام 2017، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين مجموعات الأعمال في دبي، وربط الصناعات لإدراك وتوفير فرص أعمال جديدة وتطويرها. وواصل التطبيق تطوره المستمر منذ إنشائه، ليصبح منصة متكاملة للتفاعل بين الجهات المستهدفة، من خلال إضافة ميزات جديدة لتوسعة قاعدة مستخدميها، لتشمل جميع الأفراد والشركات والمسؤولين الحكوميين في دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن اقتصادية دبي تسعى من خلال الميزات الجديدة التي أضافتها إلى المنصة مجاناً لجميع المستخدمين، إلى مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، والجوانب الضرورية لمزاولة الأنشطة التجارية، لافتاً إلى دعم منصة اقتصادية دبي الذكية مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والإدارة والتطوير. وأضاف: تواصل اقتصادية دبي سعيها الدؤوب في دعم نمو القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي ومجتمع الأعمال عموماً، لمواكبة التوجهات والاستعداد للمستقبل، وذلك بالتوازي مع الاستراتيجية الحكومية في إمارة دبي.

ووفقاً لاقتصادية دبي، فإن ميزة «بطاقات العمل التعريفية الرقمية» أنها تتماشى مع «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021»، كما تساعد الشركات على خفض تكاليفها التشغيلية.

- الميزات الجديدة تتضمن إنشاء الفعاليات وبطاقات

العمل الرقمية وقوائم الوظائف المتاحة.