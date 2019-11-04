خبراء يتوقعون اختفاء وظائف بتأثيرات من التكنولوجيا

المصدر: سامح عوض الله - دبي

توقّع خبراء شاركوا في جلسة عن الابتكار والمهارات ووظائف المستقبل خلال اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية» في دبي أمس، أن تختفي وظائف كاملة من العالم، وتظهر أخرى جديدة تواكب التطور التكنولوجي.

وأوضحوا أن الثورة الصناعية الرابعة تدفع في اتجاه التفكير بأهمية جودة الوظائف، وإعادة النظر في أهميتها وضرورتها.

وقالت مديرة «مجموعة زيورخ للتأمين»، سارة كيربي، إن وظائف المستقبل ستركز على المهن والوظائف ذات الجودة، لافتة إلى أن شريحة العمالة صاحبة المهارات الضعيفة ستدخل في نطاق أصحاب الدخول البسيطة.

بدوره، قال وزير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي، ماكسيم اورشيكين، إن هناك عاملين يحددان طبيعة سوق العمل في روسيا، الأول، تباطؤ الإنتاجية، والثاني يتمثل في التغيرات التكنولوجية التي نشأت خلال الأعوام الأخيرة.

نمو لافت

قالت أستاذة الاقتصاد والأعمال في جامعة كاليفورنيا، لورا اندريا تايسون، إن العالم يشهد نمواً لافتاً للاقتصاد السري ونمو الأعمال في «المنطقة الرمادية»، مشيرة الى أن هناك شريحة من العمالة التي تعمل بالعالم دون حماية.