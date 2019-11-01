«دبي التجاري العالمي» يستضيف 20 فعالية في نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن استضافته 20 فعالية خلال نوفمبر الجاري، بينها فعاليات جديدة تقام للمرة الأولى في المنطقة.

وأوضح المركز في بيان أن الفعاليات تتنوع بين المؤتمرات والمعارض التجارية والفعاليات الترفيهية، وتخدم قطاعات الفضاء والرعاية الصحية، والتشييد والبناء والاستدامة والسيارات والمجوهرات والبصريات ومنتجات العناية بالعيون.

وأضاف أن الفعاليات الجديدة تشمل الدورة الرابعة من مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 في الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر، والتي تقام تقديراً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تشجيع الشباب على دخول مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

كما تشمل الفعاليات الدورة الـ22 من فعالية «ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية»، التي تقام بين 11 و14 نوفمبر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن الفعاليات الجديدة التي يستضيفها المركز أيضاً، المؤتمر الدولي للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات في الفترة بين السابع والتاسع من نوفمبر، إضافة إلى المؤتمر الخليجي للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، فضلاً عن قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري.

كما يستضيف المركز قمّة مستقبل التمیّز والاستدامة، علاوة على ثلاث حفلات ترفيهية تشمل الحفل الغنائي لمحسن إبراهيم زادة، وعرض أيت بولاجا المباشر، ومهرجان هاتفولنس ديانوتساف للعناية بالنفس يومي 15 و16 نوفمبر.

وتقام أيضاً الدورة الـ30 للمعرض والمؤتمر الإقليمي السنوي للجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة من الثالث والسادس من نوفمبر.

وأفاد المركز بأن نوفمبر يعد من أبرز الأشهر الحافلة بالفعاليات، مشيراً إلى ان معرض الخمسة الكبار يحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على انطلاقه.

مركز عالمي

قال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن فعاليات نوفمبر تعزز بتنوّعها وتكاملها الأهمية العالمية المتنامية للمركز، ما يدعم مكانة دبي وجهة عالمية في إقامة أكبر وأهم الفعاليات في المنطقة.

وأضاف أن المركز يواصل لعب دوره في جذب أرقى مستويات العارضين والزوّار.