4.6 % نمواً بالقطاع العقاري في أبوظبي خلال 5 أعوام

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، راشد البلوشي، إن القطاع العقاري لإمارة أبوظبي يعد أحد أهم القطاعات غير النفطية المسهمة في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، مشيراً إلى أن قيمة المعاملات العقارية بلغت 31 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019 من خلال 10 آلاف معاملة، وذلك حسب نتائج تقرير المعاملات العقارية الصادر عن دائرة التخطيط والبلديات، والذي أشار إلى وجود 6374 عملية بيع مسجلة بقيمة 12.5 مليار درهم، و3712 صفقة عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم.

وأضاف، في كلمته الافتتاحية لمعرض «ايريس للعقارات 2019» بأبوظبي أمس، أن القطاع العقاري شهد معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما بلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء 36 مليار درهم، مثلت 34.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنهاية 2018.

وأشار إلى أن إنتاج العقارات والبناء في أبوظبي بلغ 114.4 مليار درهم بالأسعار الثابتة، وهو ما يمثل 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنهاية عام 2018، حيث ارتفعت هذه المساهمة إلى 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام نفسه.

من جانبه، قال مدير شركة «دوم للمعارض»، المنظمة للمعرض، أنطوني جورج، إن أسعار العقارات في أبوظبي مناسبة الآن للتملك عوضاً عن الإيجارات، بسبب تراجع الأسعار، وانخفاض أسعار الفائدة في البنوك، والتي تصل إلى 2.75%، الأمر الذي يعد مشجعاً للغاية للتملك.

من جانبه، قال رئيس إدارة المبيعات والعقارات في المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي، عادل الطاهري، إن «(المنطقة) استقطبت 270 شركة من 40 دولة، إضافة إلى 50 شركة من خارج المنطقة الحرة حتى الآن»، معرباً عن توقعاته باستقطاب مزيد من الشركات بنسبة نمو 10% سنوياً»، موضحاً أن المنطقة الحرة في مطارات أبوظبي تركز على الشركات العاملة في التجارة والخدمات والاستيراد والتصدير وغيره. ولفت إلى أن نسبة الإشغال في مباني المناطق الحرة وغير الحرة في مطارات أبوظبي تصل إلى 90%.