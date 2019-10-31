تداول حقوق الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني» 3 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال بنك الإمارات دبي الوطني، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق الثالث من نوفمبر، وحتى 14 من الشهر نفسه.

وأوضح السوق، في بيان، أن تداول حقوق الاكتتاب يتيح للمساهمين، ممن لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب، بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال البنك، مشيراً إلى أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

وأضاف أنه يتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، على أن تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين، إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، فيما تسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وبين السوق أن كل مساهم سيحصل على حق اكتتاب واحد (1) لكل 7.3242 أسهم يملكها ويكون محتفظاً بها بتاريخ الأهلية (وهو 31 أكتوبر 2019)، (باعتبار أنه لا توجد أرقام عشرية في الأسهم، فإن عدد الأسهم المطلوب للحصول على حق اكتتاب واحد (1) كان قد تم تقريبه إلى ثمانية أسهم بحسب ما تضمنته الدعوة الموجهة للمساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر).

وأفاد بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، وبرمز تداول (ENBD-RI19)، مشيراً إلى أن آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، تخول الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للبنك، علماً بأن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وذكر السوق أنه تم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 دراهم، وذلك على أساس سعر سهم البنك في السوق بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار.

• تم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 3.56 دراهم.