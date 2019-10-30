1.29 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، حيث سجلت إيرادات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وأرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.22 مليارات درهم، في حين بلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 1.29 مليار درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها حققت خلال الربع الثالث من العام الجاري، إيرادات بقيمة 3.07 مليارات درهم، وأرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.33 مليار درهم، وصافي أرباح بعد خصم حقوق الامتياز بقيمة 381 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، إن «صافي الأرباح المعدلة بعد خصم حقوق الامتياز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نما بنسبة 3.7%».

وأضاف: «تمكنا من تحقيق هذه النتائج رغم تحديات عدة يواجهها قطاع الاتصالات، منها التشبع في بعض مجالاته، والتي أدت بدورها إلى الضغط على إيرادات هذه المجالات».

وأوضح سلطان أن «إجمالي الإيرادات سجل 9.4 مليارات درهم، مدفوعاً بالنمو في إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 7.5%، والتي احتوت جزئياً انخفاض عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 8.2% في الأشهر التسعة الأولى من 2019».