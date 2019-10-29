المصدر: دبي -- الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إطلاق «المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي» في مبادرة جديدة تعزز رصيده الحافل بالنجاحات باعتباره سوق المال الأول المتوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، وفي سياق مساهمته النشطة في الجهود الرامية إلى ترسيخ المكانة الرائدة لدبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

وأوضح السوق في بيان، أن المؤشر الجديد، الذي يعد الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة، يوفر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.

وأضاف أنه يُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من منصات بث البيانات، سواء التابعة للسوق أو مزودي البيانات المرخصين، مشيراً إلى أنه تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر 2009 لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر الإسلامي، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة كبداية لقراءته في ذلك اليوم. وبين السوق أنه يتم اعتماد أسهم الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي لـ«دبي المالي» بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في السوق.

ولفت إلى أن عدد الشركات المشمولة ضمن المؤشر الإسلامي يصل حالياً إلى 40 شركة بما في ذلك 30 شركة محلية و10 من شركات الإدراج المزدوج، مشيراً إلى أنه تم تحديد حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر عند 10%.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «هذا المؤشر الأول من نوعه في الدولة سيمكن المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة من قياس أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة في سوق دبي المالي مقارنة بالمؤشرات الإسلامية والتقليدية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، سواء في ما يتعلق بالأداء التاريخي أو الأداء الآني لتلك الأسهم».

دبي - الإمارات اليوم

أبرز القواعد الأساسية للمؤشر الجديد

- تحديد النقطة المرجعية للمؤشر عند 1000 نقطة.

- توفير البيانات التاريخية للمؤشر اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2009.

- الحد الأقصى لوزن الشركة في المؤشر 10%.

- يعتمد المؤشر في احتساب القيمة السوقية على أساس

آخر سعر تداول للورقة المالية.