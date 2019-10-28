«إكسبو 2020 دبي» يطلق تجارب حقيقية ورقمية في مطار دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة مطارات دبي ومكتب «إكسبو 2020 دبي»، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، يقوم بموجبها «إكسبو 2020» بإطلاق سلسلة من الأنشطة والتجارب الحقيقية والرقمية المصممة خصيصاً، بحيث يتم نقل بعض من وقائع الحدث إلى داخل مطار دبي الدولي، بهدف جعل آلاف المسافرين يعيشون تجربة «إكسبو» قبل انطلاقته.

ترويج وتسويق مشترك

وتشمل المذكرة الجديدة سعي الإدارات المعنية لدى الطرفين إلى إيجاد الفرص لبناء وتوسيع أطر ومجالات التعاون بين مكتب «إكسبو 2020» و«مطارات دبي»، منها الترويج والتسويق المشترك لـ«إكسبو 2020»، وخلق منصة لتبادل المعرفة بين الجانبين، إضافة إلى التعاون الإعلامي المشترك والجهوزية التشغيلية والتقنية والبحث والتحليل، وتسهيل متطلبات المكتب داخل «مطارات دبي»، من أجل ضمان توفير تجربة سلسة لمختلف المجموعات من ضيوف المكتب في «مطارات دبي»، وضمان جاهزية المطار لانطلاقة «إكسبو».

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال استقبال كبار الشخصيات، وتوفير الوعي المطلوب للموظفين في الخطوط الأمامية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين في «مطارات دبي»، فضلاً عن متطوّعي المكتب.

نظرة سريعة

وأكدت «مطارات دبي» في بيان، أمس، أنها تعمل مع «مكتب إكسبو 2020 دبي» عن قرب وتمنح أكثر من 120 ألف مسافر - يعبرون مطار دبي الدولي يومياً - نظرة سريعة وأسباباً وجيهة للعودة إلى دبي لحضور المعرض المرتقب العام المقبل.

وأشارت إلى أنه تم ترسيخ هذه الرؤية من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها كل من نائب الرئيس في «مطارات دبي»، جمال الحاي، والمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي» نجيب العلي، وذلك ضمن احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة في موقع المعرض، الذي تسعى الإمارات الى إبهار العالم بأنشطته، منذ لحظة انطلاقته في 20 أكتوبر 2020.

المطار الأضخم

وقال الحاي إن «مطار دبي هو المطار الأضخم في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، حيث يستقبل 89 مليون مسافر سنوياً، أكثر من نصفهم ركاب (ترانزيت)، وبالتالي فإن ما يرونه في المطار هو آخر ما يختبرونه ويعلق بذاكرتهم ويحملونه معهم الى وجهتم الأخرى، وبالتالي نحن حريصون على جعل وجودهم في المطار أكثر إثارة ومتعة لنظهر لهم سبب كونه حدثاً فريداً لا يمكنهم تفويته».

من جانبه، قال العلي، إنه «بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة يكون (إكسبو) أضاف ملمحاً مهماً إلى الصورة التي نسعى جميعاً إلى رسمها وتتعلق بتعاون وتضافر مؤسسات الدولة كلها لإنجاح الحدث العالمي، الذي نعده مشروعاً وطنياً، وهو في الوقت نفسه تجسيد مثالي لرؤية قيادتنا بالحرص على أن يخرج (إكسبو) في أبهى صورة، بحيث يشرّف وطننا الغالي وشعبه وقيادته»

النقل البري

تشمل مذكرة التفاهم بين مؤسسة مطارت دبي و«إكسبو 2020 دبي» تقديم الدعم في عملية دمج النقل البري في «مطارات دبي»، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وتشكيل فرق عمل مشتركة ولجنة توجيهية لإدارة وتنظيم العمل، والتنسيق المشترك بين المعنيين لدى الطرفين.

- «إكسبو 2020» و«مطارات دبي» وقّعا تفاهماً لتبادل الخبرات

في استقبال كبار الشخصيات.

- منح 120 ألف مسافر - يعبرون مطار دبي يومياً - أسباباً وجيهة للعودة

إلى دبي لحضور المعرض.