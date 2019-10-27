%100 نسبة إنجاز البنية التحتية في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ـــــ الإمارات اليوم

أكد الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020 دبي»، أحمد الخطيب، انتهاء الأعمال الرئيسة والإنشائية في موقع المعرض، المتضمنة المساحة الكبرى لمناطق المفاهيم الفرعية الثلاث المتمثلة في «الاستدامة، والفرص، والتنقل».

وكشف أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، إضافة إلى الانتهاء من أعمال محطات الكهرباء التي ستزوّد الموقع بالكامل، كما تم الوصول إلى مراحل متقدمة من أعمال الطرق المحيطة بـ«إكسبو 2020 دبي». وأوضح أن «(المترو) دخل في مراحل الاختبار، على أن يتم الانتهاء الكامل من محطة المترو في يوليو المقبل، فيما يجري العمل حالياً على الأعمال التجميلية وأعمال الزراعة في أنحاء الموقع». وأضاف أنه «في ما يتعلق بأجنحة موضوعات (التنقل، والاستدامة، والفرص)، فسيتم إنجاز جميع أعمالها الإنشائية بنهاية العام الجاري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الأعمال الداخلية في هذه الأجنحة»، مؤكداً الانتهاء من جميع هذه الأجنحة بحلول أبريل 2020.



30 دولة تشرع في إنشاء أجنحتها

سيتم تنفيذ فترة الاختبارات التشغيلية بعد إنجاز أعمال التصميم لغاية سبتمبر المقبل، على المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك الأجنحة المستقلة التي تبنيها الدول، ويصل عددها إلى 84 جناحاً.

وقد بدأت 30 دولة في إنشاء أجنحتها، في حين لاتزال أجنحة بعض الدول الأخرى في مرحلة التصميم، كما باشرت شركات: «طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«موانئ دبي العالمية» بناء أجنحتها على أرض الموقع.

مرافق لوجستية عملاقة تحت مستوى الأرض

تتيح المرافق العملاقة تحت أرض موقع «إكسبو 2020 دبي»، من مساحات وشبكة طرق تحت الأرض للعربات، الدخول والخروج من أي جهة، وسيتم استخدامها خلال فعاليات الحدث للخدمات اللوجستية، والتخزين، وخدمات التوصيل، والنقل الخاصة بالأبنية وأجنحة المشاركين، بهدف تعزيز سرعة وكفاءة خدمات الإمداد، من خلال شبكة تحت الأرض بعيداً عن مناطق الزوّار.

ومن المقرر أن تخصص هذه المرافق، خلال «مرحلة الإرث»، بعد انتهاء الفعاليات، مواقف للسيارات لخدمة مباني «دستركت 2020».

كما توجد تحت «ساحة الوصل» 14 غرفة مخصصة لتجهيز الفرق الاستعراضية، قبل صعودها إلى منصة المسرح الهيدروليكية، التي ستنقلهم من تحت الأرض إلى وسط الساحة.

مجلس الأعمال الكويتي يدعو لمشاركة فاعلة في «إكسبو 2020 دبي»

دعا مجلس الأعمال الكويتي في دبي، الشركات الكويتية ورواد الأعمال، للمساهمة الفاعلة في مبادرات وفعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وقالت رئيسة المجلس في دبي، لمى بورسلي، إن مجلس الأعمال يولي هذا الحدث اهتماماً واضحاً، إذ سبق استقطاب أصحاب الأفكار المبدعة والشركات الكويتية للمشاركة في برنامج «إكسبو لايف» إحدى مبادرات «إكسبو 2020 دبي» المعنية بتمويل المشروعات المبتكرة ذات الأثر المجتمعي.

وأبدت تطلعها للمشاركة الكويتية الرسمية في «إكسبو 2020 دبي»، والتي ستكون الأكبر من نوعها بتاريخ مشاركاتها في هذا الحدث العالمي، معربة عن أملها في أن يكون للشركات الكويتية الوطنية وشبابها الريادي تواجد ملحوظ ليس على صعيد الجناح الرسمي فحسب، بل من خلال مختلف مكونات ومبادرات المعرض.

وجددت بورسلي الدعوة لأعضاء المجلس من الشركات ورجال الأعمال والعاملين الكويتيين في دولة الإمارات، لمشاركة خبراتهم في دعم هذا الملف، لافتة إلى الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للمجلس، في الجمعية العمومية المزمع عقدها فبراير المقبل، إذ يفتح مجلس الأعمال الكويتي أبواب عضويته لكافة رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال موقعه الإلكتروني.

دبي ـــ وام

«المترو» دخل في مراحل الاختبار والانتهاء الكامل من محطة المترو يوليو المقبل.

الانتهاء من أجنحة «التنقل والاستدامة والفرص» بحلول أبريل 2020.

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جناحاً مستقلاً لدول مشاركة في المعرض.