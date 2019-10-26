جناح سنغافورة.. «مدينة في حديقة»

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تمزج سنغافورة في جناحها: الطبيعة بالعمارة، لتبرز قدرتها على الابتكار الحضري. ويستكشف الجناح رحلة الإنسان نحو الاستدامة والتكيف، والعيش مع الطبيعة.

يتميز جناح سنغافورة بملامح عدة أبرزها تقديم تجربة طبيعية غامرة ثلاثية الأبعاد، مع غابة استوائية يدعمها نظام بيئي صفري الطاقة قائم بذاته، واستعراض حكاية سنغافورة من خلال المعروضات التفاعلية، والفعاليات، والأنشطة والنكهات.

وسيكون بانتظار الزائر إلى جناح سنغافورة فضاء أخضر ثلاثي الأبعاد مزيّن بأشجار الغابة، تغطيه حديقة معلقة، ما يمكن الزائر من التنزه عبر ممرات طبيعية متموجة وحدائق مخروطية، بارتفاع تسعة أمتار تبرز شهرة سنغافورة بكونها «مدينة في حديقة».

كما سيمضي الزوّار رحلة تجريبية عبر الجناح، حيث يعيشون أجواء وأصوات الطبيعة في الحديقة الأرضية، والحدائق المخروطية، والحدائق المعلقة.

وستُشكل الحدائق المخروطية التي تتوشح بخضرة النباتات، نقاطاً مركزية للجناح، وتشمل معروضات تبرز تراث سنغافورة الطبيعي، وحلولها الحضرية المبتكرة، والأنواع العديدة من أزهار الأوركيد التي تنمو وتزدهر فيها.