«طيران الإمارات» تعزّز فريقها التجاري في الشرق الأوسط والأقصى وأوروبا و«سكاي واردز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا و«سكاي واردز»، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة متعامليها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وعكست التنقلات الجديدة التزام الناقلة بإعطاء مواطني دولة الإمارات، فرصاً أكبر للتطوّر واكتساب خبرات جديدة، إضافة إلى الإفادة من الخبرات التي حصلوا عليها من خلال عملهم في دوائر ومناطق أخرى لدى الناقلة.

تنمية القدرات

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، في بيان، أمس: «نحرص دائماً على تنمية قدرات المواطنين الإماراتيين المهنية، لكي يصبحوا روّاداً في المستقبل.

ومع التغييرات السريعة التي تشهدها الصناعة، بات من الضروري أكثر أن نبقى حيويين، وأن نوظف مواهب قادرة على قيادة فرق العمليات التجارية، والإسهام في تحقيق استراتيجيتنا.

وأنا على ثقة بقدرة فريقنا وتقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز عملياتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا».

سريان التعيينات

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل. وشملت التعيينات كلاً من:.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.



