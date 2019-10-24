الشارقة تُدرج صكوكاً بـ 750 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحبت «بورصة ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك بقيمة 750 مليون دولار أميركي من قبل إمارة الشارقة.

وأفادت البورصة، في بيان لها أمس، بأن هذا هو الإدراج الثاني للصكوك من قبل إمارة الشارقة في «ناسداك دبي»، بعد إدراجها صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي في أبريل من العام الجاري.

ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل إمارة الشارقة في البورصة بلغت 4.2 مليارات دولار في خمسة إدراجات، بعد أول إدراج لها في عام 2014.

ووفقاً للبيان، فقد وصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة لدى الأسواق في دبي إلى 63.7 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة دبي كأحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة.

يشار إلى أن «ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم، والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

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مليار دولار صكوك مدرجة في أسواق دبي