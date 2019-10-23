0.4 درهم على الأقل ضريبة انتقائية عن كل لفة سيجارة

المصدر: أبوظبي ــ وام

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التعديلات الأخرى التي تمت على الضريبة الانتقائية على التبغ، وذلك اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرين بهذا الخصوص.

وبموجب قرار وزارة المالية، فقد تم تحديد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ، والذي يجب ألا يقل عن 0.40 درهم لكل لفة سيجارة، و0.10 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل)، والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.

وكانت الهيئة طالبت في وقت سابق منتجي ومستوردي ومخزني أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بالتسجيل في النظام الإلكتروني للهيئة، كخاضعين للضريبة الانتقائية في حال عدم تسجيلهم، مشددة على وجوب تسجيل جميع السلع الانتقائية التي يقومون بتوريدها في حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء.

وأكدت أن هذه الخطوة ستجنب جميع الأطراف المعنية أية عقبات في الاستيراد، أو مخالفات قد تنتج عن التأخير في استكمال التسجيل.

وتشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أم لا، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار وزاري.

وكانت دولة الإمارات بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من بداية أكتوبر 2017 على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، وذلك بهدف الحد من استهلاكها من جهة، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.