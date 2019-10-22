ماليزيا تبدأ بناء جناح «الغابات المطيرة المظللة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ الوفد الماليزي بقيادة وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ الماليزية، أمس، أولى عمليات بناء الجناح الماليزي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك تحت عنوان «رين فورست كانوبي» الذي يعني «الغابات المطيرة المظللة» الذي سيتموضع ضمن «منطقة الاستدامة».

وقدّم نائب المفوض العام لماليزيا، الدكتور محمد نور عزمان حسن، إلى المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي، هدية تذكارية تُسمى «راجا بروك»، وهي فراشة ماليزية من الغابات المطيرة فريدة من نوعها، لافتاً إلى أنه تم استخدامها في حملة «بترفلاي أيفيكت» التي تردد صداها أثناء مشاركة ماليزيا في «إكسبو أستانا 2017».

وتم تصميم جناح «رين فورست كانوبي» متماشياً مع الاستدامة، وسيستخدم تقنيات مستقبلية لكفاءة الطاقة مثل مراوح الطائرات لتعزيز تدفق الهواء، والتظليل الذاتي والمناظر الطبيعية الخضراء مع الحدائق الرأسية والألواح الشمسية، وتجميع المياه الرمادية. وسيستخدم الجناح نفسه أقل من 20% من الطاقة، كما سيتم إعادة الاستفادة من المواد المستخدمة في بناء الهيكل بمجرد تفكيكه.

وقال نائب المفوض العام لماليزيا في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتور محمد نور عزمان حسن، إن «ماليزيا تهدف إلى جذب 2.5 مليار دولار من الأنشطة التجارية والاستثمارات المحتملة، واستقطاب 1000 شركة، من خلال العمل على توقيع 20 مذكرة تفاهم أو اتفاقات شراكة عبر مشاركتها».