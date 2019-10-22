200 مشارك في مؤتمر «القاهرة - دبي العقاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، النسخة الأولى من مؤتمر «القاهرة - دبي العقاري» التي استقطبت 200 شخصية عقارية.

وذكرت «أراضي دبي» أن فعاليات المؤتمر أقيمت في القاهرة، أخيراً، تحت عنوان «تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية»، بالتعاون مع المجلس العربي لسيدات الأعمال وغرفتي التطوير العقاري ومواد البناء باتحاد الصناعات وجمعية «مستثمري السادس من أكتوبر».

وقالت المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، هند عبيد المري، إن «المعهد سجل مشاركة متميزة بصفته الشريك المنظم للحدث، وتولى اختيار موضوعات المؤتمر ومحاور جلساته النقاشية، لخدمة السوقين الإماراتية والمصرية».

من جهتها، قالت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عبير عصام، إنه «يوجد هدف مهم لدور السيدات العربيات بالقطاع العقاري»، لافتة إلى أن المؤتمر يستهدف تنشيط التعاون لدعم القطاع العقاري في مصر والعالم العربي، من خلال خطط محددة.

وأكدت أنه «يمكن الاستفادة من خبرات (أراضي دبي) التي تلعب دوراً حيوياً في تنشيط التصرفات العقارية واليومية، ولها تأثير مهم على المتعاملين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار العقاري بدبي».

إلى ذلك، استعرضت المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجدة علي رشيد، أبرز الأرقام التي حققها القطاع العقاري في دبي خلال الفترة السابقة، حيث بلغت 80 مليار درهم في 2018.