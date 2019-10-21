43.4 ألف درهم نصيب الموظف من «الأجور والمزايا» في بنوك أبوظبي شهرياً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن نصيب الموظف في بنوك أبوظبي من الأجور والمزايا المالية «التعويضات»، خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ 43 ألفاً و411 درهماً شهرياً.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان: «إحصاءات البنوك»، استناداً إلى إحصاءات حصل عليها من المصرف المركزي، أن نصيب الموظف في بنوك الإمارة من الأجور والمزايا المالية ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 الذي بلغ فيه 41 ألفاً و590 درهماً شهرياً.

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الأجر والمزايا المالية هو الأعلى الذي حصل عليه موظفو البنوك في أبوظبي منذ بداية العام الماضي، إذ بلغت قيمة الأجر والمزايا المالية، في الربع الأول من العام الماضي، 41 ألفاً و57 درهماً شهرياً، ثم ارتفع إلى 43 ألفاً و264 درهماً شهرياً في الربع الثاني من عام 2018، وانخفض بشكل طفيف ليصل إلى 43 ألفاً و14 درهماً شهرياً في الربع الثالث، ثم انخفض مجدداً إلى 41 ألفاً و590 درهماً شهرياً في الربع الرابع من عام 2018. ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الموظفين في بنوك أبوظبي، في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 11 ألفاً و871 موظفاً، بانخفاض طفيف نسبته 1.2% مقابل الربع الربع من عام 2018، الذي سجل 12 ألفاً و22 موظفاً. وشهد عدد الموظفين في بنوك أبوظبي تذبذباً منذ بداية عام 2018، إذ بلغ 11 ألفاً و821 موظفاً في الربع الأول من العام الماضي، ثم انخفض إلى 11 ألفاً و819 موظفاً في الربع الثاني، وإلى 11 ألفاً و686 موظفاً في الربع الثالث، ليرتفع في الربع الرابع إلى 12 ألفاً و22 موظفاً. وكشف التقرير أن إجمالي الفوائد المقبوضة لبنوك أبوظبي ارتفع إلى 11 ملياراً و396 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ10 مليارات و53 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2018، بارتفاع نسبته 13.3%، في حين بلغ إجمالي الفوائد المدفوعة أربعة مليارات و706 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليارين و817 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2018، بارتفاع نسبته 67%.

أسعار الفوائد

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن معدل أسعار الفوائد على القرض الشخصي، ارتفع في بنوك أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.79% مقابل 9.82% في الربع الرابع من عام 2018، كما ارتفعت الفائدة على القرض التجاري إلى 7.77% مقابل 7.68%. وارتفعت فائدة السحب على المكشوف إلى 9.11% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 9.02% خلال الربع الرابع من عام 2018.