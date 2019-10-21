استرجاع 5453 سلعة من أسواق أبوظبي في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أمس، عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري، لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أنه تم التفتيش على 56 ألفا و983 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية.

وافاد المجلس في بيان بأنه تم على إثر ذلك تصحيح 2201 سلعة، واسترجاع 5453 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة، لافتا إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل ذلك من خلال موقع «مانع»: (www.manaa.esma.gov.ae).

وذكر المجلس أنه قام في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بينه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 7454 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 15 ألفا و400

عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 555 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، سلطان المهيري، إن «الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس تاتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً».

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ألف سلعة تم التفتيش عليها خلال الربع الثالث من 2019.