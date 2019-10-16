«دافزا» مقراً إقليمياً لـ «ميشلان» العالمية

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة «ميشلان» العالمية، العاملة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع الإطارات، افتتاح مقرها الإقليمي الجديد بالمنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، وذلك لإدارة عملياتها في مناطق إفريقيا والهند والشرق الأوسط، والإشراف على 87 مكتباً تابعة لها في هذه المناطق، وتطوير وتوسيع عملياتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الجديد للشركة، التي تكرس أعمالها لتعزيز قدرة متعامليها على التنقل والاستدامة. وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «دافزا» ملتزمة بدعم نمو مختلف القطاعات التي تدفع نمو اقتصاد إمارة دبي وتُسهم في تنويعه واستفادة متعامليها من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، بهدف الحفاظ على مكانتها المتميزة، بوصفها من بين أهم المناطق الحرة الجاذبة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية. من جهته، قال رئيس شركة «ميشلان» في منطقة إفريقيا والهند والشرق الأوسط، مارك باسكيه: «نثق بخدمات (دافزا) المتميزة والملائمة لنموذج عملنا كشركة إطارات، إذ تتطلب عملياتنا موقعاً استراتيجياً يتيح تحقيق هدفنا الأساسي بتلبية احتياجات السوق».