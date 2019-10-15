الإمارات وروسيا توقعان تفاهماً حول خدمات النقل الجوي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن دولة الإمارات وروسيا، عقدتا جولة من مباحثات النقل الجوي، في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي، تم خلالها مناقشة سبل التعاون بين الدولتين، وزيادة الحركة الجوية إلى المدن المختلفة في كلا البلدين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن المباحثات أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم، عكست ما تمت مناقشته، مشيرة إلى أن الطرفين عبرا عن رغبتهما في عقد جولة مباحثات جديدة خلال النصف الأول من عام 2020 في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وترأس جولة المباحثات، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني، عمر غالب بن غالب، كما شارك وفد من الدولة في المباحثات، ضم دوائر الطيران المدني المحلية وممثلين عن الناقلات الوطنية: (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وفلاي دبي)، بينما ترأست الوفد الروسي مديرة إدارة سياسة الدولة في الطيران المدني الروسي، ستيلفانا بيتروفا.

وأكدت الهيئة حرص دولة الإمارات على توسيع الروابط السياحية والتجارية، عبر تعزيز خدمات النقل الجوي مع الدول كافة.

جولة مباحثات جديدة في النصف الأول من 2020.