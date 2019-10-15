«دبي للسلع المتعددة».. «أفضل منطقة حرة في العالم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصد مركز دبي للسلع المتعددة، جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم لعام 2019» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، وذلك للعام الخامس على التوالي.

كما حصد المركز مجموعة أخرى من الجوائز، منها جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام» و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام» و«أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام».

وأوضح المركز في بيان، أمس، أنه نال سبع جوائز مرموقة من «إف دي آي»، من بينها جائزة «القيادة الفكرية» تكريماً لدوره المتميز في دعم قطاع التجارة العالمية من خلال تقريره بعنوان «مستقبل التجارة» و«سلسلة المعرفة من مركز دبي للسلع المتعددة»، وهي برنامج ندوات ومحاضرات وورش عمل مخصص حصراً لأعضاء المركز، إلى جانب استراتيجية المركز العالمية للتواصل والتفاعل مع الأطراف المعنية لترويج المناطق الحرة كمفهوم اقتصادي رائد.

ومنحت لجنة تحكيم جوائز مجلة «إف دي آي» مركز دبي للسلع المتعددة جائزة «شعار التسويق» تقديراً لشعاره المتميز «وُجد من أجل التجارة»، وجائزة «التوسعات» تقديراً لقيام عدد من الشركات المسجلة فيه بتوسيع عملياتها داخل المنطقة الحرة خلال عام 2018. وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليِّم: «عملنا خلال السنوات الماضية دون كلل لبناء سوق تزيل الحواجز وتحرر التجارة وتسهل على الشركات مزاولة الأعمال».