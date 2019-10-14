«طيران أبوظبي» تسمح للأجانب بتملك 30% من أسهمها وتضيف أنشطة جديدة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

وافقت الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي، التي عقدت أمس، على تعديل سبع مواد من النظام الأساسي للشركة.

وقالت الشركة، في إفصاح لها اليوم الإثنين، لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الجمعية وافقت على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي للشركة، لتسمح لغير مواطني دولة الإمارات بتملك 30% من رأسمال الشركة، بعد أن كانت الملكية مقتصرة فقط على المواطنين.

ووافقت الجمعية، أيضاً، على تعديل المادة رقم 5، بما يسمح للشركة بتملك وتشغيل واستغلال وتأجير الطائرات المسيرة عن بُعْد (بدون طيار)، وتقديم خدمات التدريب الجوي والتدريب على الطيران، وتقديم خدمات الاستشارات المتعلقة بمجال الطيران، وتقديم خدمات صيانة الطائرات وتملك وإدارة وتشغيل والاستثمار في أية أصول أو حقوق أو أعمال أو مصالح أو شركات داخل الدولة وخارجها.

وسمح تعديل تلك المادة للشركة بتأسيس شركات تابعة، وامتلاك أسهم أو حصص أو مصالح أخرى في شركات أو كيانات أو مشروعات داخل الدولة أو خارجها، بحيث تكون تلك المشروعات مرتبطة بأغراض الشركة.

وأعطى التعديل للشركة الحق في إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان، في ما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة، مثل إصدار الضمانات، ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها أسهمها أو حصص في شركاتها التابعة.