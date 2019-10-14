شهادة دولية لدبي عن «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت دبي على شهادة عن مبادرة «متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة»، من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديراً لتفوقها كأول مدينة في العالم تحقق مؤشرات الأداء الرئيسة للمدن الذكية المستدامة.

وتم إطلاق المبادرة من قبل الأمم المتحدة، وبتنسيق فريق عمل اقتصاد البيانات والتسويق التجاري الذي يضم أعضاء من دبي الذكية، وبدعم من 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الهدف الـ11 لأهداف التنمية المستدامة، وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة ومستدامة، وتسليط الضوء على المدن التي حققت أكبر تقدم في تنفيذ هذا الهدف.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تتمحور رؤيتنا الراسخة في بناء المدينة الذكية حول سعادة السكان، بما يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرسى نهجها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».