جناح خاص للشركات الإماراتية المبتدئة في «أبوظبي الدولي للقوارب»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، أمس، إطلاق الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019، الأربعاء المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وكشف المدير التنفيذي التجاري في «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، خليفة القبيسي، خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس، عن تنظيم جناح خاص للشركات الإماراتية المبتدئة والجديدة المصنعة للقوارب، وذلك للمرة الأولى في إطار المعرض، بهدف إظهار التقدم التكنولوجي الذي وصلت إليه في تصنيع القوارب واليخوت، تشجيعاً ودعماً لها.

وأوضح القبيسي أن نسبة الشركات الوطنية المشاركة في المعرض بصفة عامة تصل إلى 48% من إجمالي الشركات العارضة، سواء المصنعة أو التي تمثل علامات تجارية رئيسة للقوارب واليخوت في العالم، بزيادة 7% مقارنة بدورة العام الماضي.

وأشار إلى أن «أدنيك» تعد مركز المعارض الوحيد في المنطقة الذي تتوافر لديه ساحات خارجية وداخلية ورصيفاً مائياً، وجميعها مرتبطة ببعضها بعضاً في مكان واحد.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «أيدكس»، سعيد المنصوري، إن الدورة الجديدة للمعرض شهدت نمواً ملحوظاً من مختلف الجوانب، حيث زادت المساحة الإجمالية للمعرض في دورته الحالية لتبلغ 40 ألف متر مربع، مقارنة بـ31 ألف متر مربع في دورته الأولى، وبنسبة زيادة بلغت 29%، كما زاد عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية خلال الدورة الثانية، مقارنة بالدورة الأولى، ليصبح 284 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة بـ270 عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 5%.

وأضاف أن عدد الدول التي لديها شركات وعلامات تجارية مشاركة في المعرض شهد زيادة بنسبة 4% خلال دورة العام الجاري، لتبلغ 26 دولة مقارنة بـ25 دولة في الدورة الأولى عام 2018، فيما بلغ عدد القوارب واليخوت المشاركة 75 قارباً ويختاً، بنسبة زيادة بلغت 7% عن الدورة السابقة.

بدوره، قال رئيس قسم الإجراءات - قطاع النقل البحري في دائرة النقل بأبوظبي، أحمد مبارك القمزي، إن المعرض سيكون مناسبة لتعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص والحديث عن التشريعات التي تدعم أبوظبي كوجهة للأنشطة البحرية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح العديد من المشروعات التي تتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص، وتعزز من سلامة مرتادي البحر في أبوظبي.

48 %

من الشركات العارضة وطنية.