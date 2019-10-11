«دو» تزود «ساعد» بحلول وتقنيات اتصال متنقلة عالمية المستوى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون حصرية مع شركة ساعد، المتخصصة في تطوير وتقديم حلول وخدمات مبتكرة وذكية ومتكاملة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق سلامة وأمن وسعادة المعنيين والمجتمع.

وأوضحت «دو» في بيان أنها ستقوم بموجب الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لحلول المؤسسات، فريد فريدوني، والرئيس التنفيذي لشركة ساعد، المهندس إبراهيم رمل، بتزويد «ساعد» بخدمات وحلول اتصال متنقلة ذات مستوى عالمي، وأجهزة لوحية متقدمة لتحديث الإمكانات التقنية لأسطول مركبات «ساعد».

وقال فريدوني، إن «هذه الاتفاقية تشكل دليلاً على قدراتنا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات نحو مدن أكثر ذكاء وسعادة». وأضاف أنه «سيتم وفقاً للاتفاقية الجديدة تزويد (ساعد) بمحفظة شاملة من حلول وتقنيات الاتصال الحديثة، إضافة إلى أجهزة ذكية ومتطورة، لتعزيز دورها في تخطيط الحوادث المرورية البسيطة وفق أعلى معايير السلامة المرورية العالمية».

من جهته، قال رمل: «نسعى دائماً إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رؤية (ساعد)، لتكون الخيار الأفضل للقطاع الحكومي في تطوير وتقديم خدمات وحلول مبتكرة وذكية ومتكاملة ومستدامة في مجال المرور والرقابة والتفتيش للقطاعين العام والخاص».

إلى ذلك، وقعت «دو» مذكرة تفاهم مع كلية أبوظبي للإدارة، تهدف إلى توحيد الجهود بين الجانبين للقيام بأبحاث مشتركة، وتطوير حالات استخدام جديدة لتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ضمن إطار مختبر الإمارات للابتكار.