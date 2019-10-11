7 % نمواً في إيرادات المنشآت الفندقيةبأبوظبي خلال أغسطس

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن إيرادات المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة حققت نمواً بنسبة 7% خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع يوليو السابق.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «الرقم القياسي لأسعار الفنادق أغسطس 2019»، أن إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية ارتفعت كذلك على المستوى السنوي، حيث حققت نمواً بنسبة 5.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ولفت المركز إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.2%، مقارنة مع يوليو السابق.

بينما انخفض المؤشر العام لأسعار المبيت على المستوى السنوي 4.1% في أغسطس 2019، مقارنة بأغسطس من العام الماضي.

إلى ذلك، ذكر «إحصاء أبوظبي» في تقرير آخر حول الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية، أن هناك ارتفاعاً بنسبة 6.6% في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، حيث ارتفع الرقم إلى 124.6 نقطة، مقارنة مع 116.9 نقطة خلال الفترة نفسها.