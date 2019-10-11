«موانئ دبي العالمية» تعزّز وجودها في أميركا الجنوبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت «موانئ دبي العالمية» وجودها في قارة أميركا الجنوبية من خلال التوسع في أعمالها في دولة بيرو، لتتحوّل من محطة لمناولة الحاويات في ميناء كالاو إلى مركز متكامل للعمليات البحرية واللوجستية التي تلبي احتياجات العملاء في كامل سلسلة التوريد.

وقام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، بزيارة ميناء كالاو، الميناء الرئيس في بيرو، لتقييم التقدم المحرز في المشروع.

تطبيق عملي

وقال بن سليم: «تعكس عملياتنا في بيرو التطبيق العملي لاستراتيجية (موانئ دبي العالمية) الرامية لتمكين التجارة العالمية الذكية، فنحن نحرص من خلال إدارتنا للموانئ والمراكز اللوجستية وشركات الشاحنات والخدمات البحرية على تقديم خدمات ميسّرة لجميع عملائنا في بيرو، ضمن كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد».

وأضاف أن «تجربتنا في بيرو تجسّد سعينا المستمر لتوظيف كل معارفنا العملية لخدمة شركائنا وعملائنا على المستوى العالمي، التي اكتسبناها من تجربتنا وخبراتنا الطويلة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، وعملياتنا في دولة بيرو تُعدُّ مؤشراً لما نتطلع لتحقيقه من مشاركة فعلية ومؤثرة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات، وغيرها من مختلف بلدان العالم التي نعمل فيها».

محرك رئيس

وأوضح بن سليم أن «التجارة تعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك قارة أميركا اللاتينية التي لا تعد استثناءً، ونحن في (موانئ دبي العالمية) نسعى بكل طاقتنا لنقدم قيمة مضافة حقيقية لكل شركائنا، وأن نضطلع بدور ملموس في تحفيز وتيسير تدفقات التجارة العالمية».

استحواذ وتوسُّع

وعملت «موانئ دبي العالمية» منذ إنشاء ميناء كالاو في موقع جديد كلياً على زيادة استثماراتها في بيرو، حيث استحوذت على شركة الخدمات البحرية «كوسموس أجينسيا ماريتايما إس.إيه.سي» (سي إيه إم). كما وسّعت «موانئ دبي العالمية» حضورها في بيرو من خلال استحواذها على «نيبتونيا إس.إيه» و«تريتون ترانسبورت إس. إيه»، وهما شركتان تديران مراكز لوجستية ومستودعات تخزين جمركي وخدمات الشاحنات. وتدعم المنصة المتكاملة لخدمات سلسلة التوريد العملاء الذين يديرون أعمالهم في بيرو وخارجها.

ونتيجة لذلك، أصبحت «موانئ دبي العالمية - كالاو» البوابة الرئيسة لحركة صادرات وواردات الحاويات في بيرو، والنقطة الرئيسة للشحن بالعبور الإقليمي.

وساعد دمج الطيف الواسع من عمليات «موانئ دبي العالمية» على تحويل بيرو إلى مركز تجاري لمنطقة أميركا اللاتينية.

لاعب رئيس

أصبحت «موانئ دبي العالمية» لاعباً رئيساً في الأميركيتين من خلال شبكة من المحطات في كل من بيرو والأرجنتين والإكوادور وتشيلي والبرازيل والدومينيكان وسورينام وكندا. وتواصل عملياتها في الأميركيتين التزاماً بدورها المحوري في تمكين التجارة العالمية، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركة لاستراتيجية أوسع نطاقاً تساعد على توسيع العمليات في كامل سلسلة التوريد، وتكرار تجربة النجاح التي حققتها في بيرو.

- «موانئ دبي

العالمية - كالاو»

تتحول إلى البوابة

الرئيسة لحركة صادرات

وواردات الحاويات

في بيرو.