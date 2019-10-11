«الموانئ والجمارك» تستعرض 17 مشروعاً تكنولوجياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت منصة مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي اختتم فعالياته أمس، وفوداً دبلوماسية وتجارية وطلاب جامعات، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين ومديري دوائر الجهات الحكومية، حيث استعرضت الجهات التابعة للمؤسسة 17 مشروعاً مبتكراً اعتمدت التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وأفادت دائرة جمارك دبي في بيان، بأن دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، شاركت بمبادرتين هما التفتيش الذكي التي تهدف إلى تقليص الأعمال الورقية وخفض فرص الأخطاء البشرية، فيما تمثلت المبادرة الثانية بنظام التدريب الإلكتروني الذي يساعد على توفير الدورات التدريبية لموظفي «تراخيص» داخلياً بطريقة إلكترونية.

من جانبها استعرضت سلطة مدينة دبي الملاحية مبادرات منصة تجمع دبي البحري الافتراضي، وهي منصة تفاعلية وموحدة للقطاع البحري في دبي من خلال مفهوم تجمع دبي البحري الافتراضي، حيث يوفر خريطة تفاعلية ومعلومات وخدمات ومكونات وإمكانات القطاع البحري في دبي، ويتيح التواصل الفعال بين مكونات وعناصر القطاع بعيداً عن حواجز الزمان والمكان.

وشاركت مدينة دبي الملاحية بمنصة «بحر دبي» الذكية والتي تعمل على دمج جميع الأنشطة البحرية الترفيهية لضمان تجربة فريدة في دبي وتشجيع صناعة الترفيه البحري المحلية بهدف جعل دبي واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية البحرية العالمية.

كما استعرضت تطبيق السلطة البحرية الذكية الذي يتضمن العديد من المزايا منها: خدمات الترخيص الذكية، خدمات الاستفسار ومتابعة الطلبات، خدمات الدفع الإلكتروني، الرخصة الرقمية، مساحة العمل الذكية للمتعامل، المكتبة الرقمية البحرية، الطقس البحري.