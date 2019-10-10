«عقاري الشارقة» تطلق بوابة ذكية للمطورين العقاريين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أمس، «بوابة ذكية للمطورين العقاريين»، تتيح لهم إجراء المعاملات عبر الموقع أو تطبيق الهواتف الذكية دون الذهاب إلى مقر الدائرة.

وأشارت على هامش إعلان المشروع، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، خلال مشاركتها في «جيتكس للتقنية»، إلى أن البوابة ستقدم جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشروعات العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن «الدائرة أطلقت بوابة ذكية للمطورين العقاريين، عبر مشروع تم تصميمه وتطويره بالكامل من قبل موظفي الدائرة، وهو ما يتيح المعاملات للمطورين عن بُعد دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الدائرة».