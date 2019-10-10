«الاقتصاد» تطلق 4 حملات لاستدعاء 4799 سيارة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن إطلاق أربع حملات استدعاء سيارات، تضم 4799 سيارة، تشمل سيارات «تويوتا راش» موديل 2018-2019، و«فورد فيوجن» موديل 2013-2016، إضافة إلى مركبات «فورد رانجر» موديل 2013-2019، وسيارات «بنتلي كونتيننتال» تم تصنيعها بين يناير 2018 ومارس 2019، لعيوب تصنيعية مختلفة، لافتة إلى أن الحملات الأربع مجانية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير، أن الحملة الأولى تضم 1875 سيارة «تويوتا راش» موديل 2018-2019، وذلك بسبب البرمجة غير المناسبة لجهاز الكمبيوتر الخاص بالوسادة الهوائية لتلك المركبات المشمولة بالحملة.

وأضاف التقرير أن هناك احتمالاً لحدوث خطأ بفهم التأثير المسجل عند مرور العجلات الخلفية عبر حفرة بأنه تصادم جانبي، وهذا يؤدي إلى احتمالية نشر الوسادة الهوائية الجانبية، مشيراً إلى أن شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا» في الإمارات ستبادر بالاتصال بالعملاء المعنيين، لإبلاغهم بموعد إحضار سياراتهم عند توافر قطع الغيار المطلوبة.

أما الحملة الثانية، فتشمل وفقاً لتقرير «الاقتصاد»، استدعاء 1944 سيارة من نوع «فورد فيوجن» موديل 2013-2016، نظراً إلى احتمالية أن تكون نهاية طرف «كابل» ناقل الحركة في المركبات المشمولة تالفاً أو مفقوداً، ما قد يؤدي إلى عدم قيام ناقل الحركة بالانتقال إلى موضع ترس التعشيق المناسب، ما قد يؤدي إلى إزالة مفتاح التشغيل إذا كان مجهزاً دون رسالة تحذير من لوحة العدادات أو رنين تحذير أثناء الخروج من المركبة.

وبين التقرير أن ذلك قد يفقد ناقل الحركة وظيفة الثبات، كما أن ذلك يشير إلى أن السيارة ليست في وضع الثبات، وإمكانية تحركها، ما يزيد خطر الإصابة أو الاصطدام.

ولفتت الوزارة إلى أن شركة الطاير للسيارات الوكيل المستورد لسيارات «فورد» في دبي، وشركة «بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «فورد» في أبوظبي، ستبادران بالاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم بالخلل وطلب إحضار سياراتهم بمجرد توافر تفاصيل إجراء الاستدعاء.

كما أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء ثالثة، شملت 825 سيارة من نوع «فورد رانجر» موديل 2013-2019، موضحة أن هناك إمكانية لتعرض بعض المركبات المتأثرة بهذا الاستدعاء لتمزق خرطوم الفرامل الأمامي، في ظل ظروف تشغيل معينة، ما قد يؤدي إلى فقدان سائل الفرامل وإضاءة مؤشر التحذير مع نقص سائل الفرامل، بالإضافة إلى زيادة حركة دواسة الفرامل، ما يزيد خطر الاصطدام.

ووفقاً للوزارة، سيتم استدعاء 155 سيارة من نوع «بنتلي كونتيننتال»، بسبب خطأ برمجة في حزمة مفتاح وحدة التحكم المركزية، ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان وظيفة إزالة ضباب الرطوبة عن طريق هواء التكييف، وإشارة التحذير من الخطر.