1.46 مليار درهم تمويلات «وربة» الكويتي في السوق الإماراتية

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفاد بنك وربة الكويتي بأن إدراج صكوك في بورصة «ناسداك دبي» بقيمة 500 مليون دولار، الشهر الماضي، يعود إلى أنها تعد من أهم الأسواق الإقليمية والعالمية، بسبب سهولة الإدراج واهتمام المستثمرين في العالم بها، مشيراً في الوقت ذاته أن تمويلات البنك في السوق الإماراتية بلغت أكثر من 400 مليون دولار (نحو 1.46 مليار درهم).

وكان البنك، احتفل، أمس، بإدراج صكوكه للمرة الثانية في «ناسداك دبي»، بعد أن أدرج صكوكاً قيمتها 250 مليون دولار في مارس من عام 2017، ليصل بذلك إجمالي الصكوك المدرجة في السوق حالياً إلى 62.35 مليار دولار.

ويسعى البنك عبر الإدراج الجديد إلى التوسع وتطوير أعمال البنك في السوق الكويتية، بجانب دعم حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي، شاهين الغانم، على هامش الاحتفال، أمس، بإدراج صكوك في بورصة «ناسداك دبي» بقيمة 500 مليون دولار الشهر الماضي، إن سوق المال الإماراتية مهمة للبنك، خصوصاً «ناسداك دبي» التي تعتبر أهم سوق بسبب سهولة الإدراج واهتمام المستثمرين في العالم بها.

وأوضح الغانم أن إجمالي تمويلات البنك في السوق الإماراتية يتجاوز 400 مليون دولار، عبر القروض التي منحها البنك أو استثمار البنك في أدوات الدين التي تصدرها الشركات الإماراتية.

وقال الغانم إن البنك ليست لديه خطة للتوسع خارج سوقه المحلية، مشيراً إلى أن استراتيجيته حتى عام 2021 تستهدف التركيز على السوق الكويتية فقط.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، إن «الإدراج الجديد من قِبل بنك وربة يؤكد النمو والتطور السريع لسوق الصكوك كوسيلة فعالة لجمع رأس المال من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إضافة إلى تعزيز نمو دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «إدراج صكوك بنك وربة يعد إضافة لسوق (ناسداك دبي)، التي تستعد لاستقبال مزيد من إدراجات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم».

وأضاف أن «عملية الإدراج المبسطة والخدمات الشاملة التي توفرها البورصة بعد الإدراج، تتيح حضوراً عالمياً واسعاً، ما يمكن (ناسداك دبي) من دعم احتياجات مجموعة من الجهات المصدرة من القطاعين العام والخاص».