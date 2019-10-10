«الاتحاد للطيران» تشغّل «دريملاينر» إلى بيروت اعتباراً من 27 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة الاتحاد للطيران، بأنها تعتزم زيادة قدرتها الاستيعابية بين أبوظبي والعاصمة اللبنانية بيروت، عبر استبدال الطائرة المستخدمة على هذا الخط من «إيرباص 321» إلى «بوينغ 787-9 دريملاينر»، وذلك اعتباراً من 27 أكتوبر الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أن ترقية الخدمة من طائرة صغيرة البدن إلى طائرة عريضة تأتي بعد القرار الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالسماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان. وأوضحت «الاتحاد للطيران» أن رحلتها (EY535) ستنطلق من أبوظبي عند الساعة 9:50 صباحاً، فيما تقلع رحلة العودة (EY538) من بيروت الساعة 2:00 ظهراً لتصل إلى أبوظبي عند الساعة 7:35 مساء.

وأضافت الشركة أن طائرة «بوينغ 787-9» مرتبة بنظام الدرجتين وتضم 299 مقعداً منها 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية.