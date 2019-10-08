7 خدمات وتطبيقات جديدة لكهرباء الشارقة في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمنصة في جناح حكومة الشارقة بمعرض «جيتكس» هذا العام، من خلال استعراض سبع خدمات وتطبيقات، تم تفعيلها للتيسير على المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما تستعرض جهود الهيئة في التحول الذكي والخدمات الجديدة التي وفرتها للمشتركين، وأحدث المبادرات والمشروعات الصديقة للبيئة، والموفرة للطاقة، وأفضل الحلول المتطورة، والممارسات في قطاع الطاقة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن المشاركة ضمن منصة حكومة الشارقة في معرض جيتكس، تعتبر قيمة مضافة لجميع الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم فرصة تبادل الخبرات، والتعرف إلى المبادرات والتطبيقات الجديدة، وتبادل البينات والمعلومات.

وأشاد بالدور المتميز لدائرة الحكومة الإلكترونية، في تنظيم جناح حكومة الشارقة بتصميمات حديثة وجذابة، تستقطب الزائرين للتفاعل مع الجهات المشاركة، والتعرف إلى تجاربها المتميزة في التحول الذكي.

وأوضحت رئيسة قسم إدارة الخدمات الذكية مرة السويدي، أن الخدمات والتطبيقات الجديدة التي تستعرضها الهيئة في معرض جيتكس تشمل تطبيق الهيئة الذكي SEWA الذي يوفر جميع الخدمات التي تهم المشترك، من إدارة حسابه، وعرض فواتيره الشهرية، بالإضافة إلى دفعها مباشرة. كما يزود المستخدم بإحصاءات استهلاكه للخدمات، وقد تم توفير خاصية الإشعارات بالفواتير الشهرية على التطبيق كخدمة جديدة، كما سيتم عرض خدمة إدارة الحسابات الخاصة بالشركات، وتعنى بإدارة حسابات الشركات والدوائر الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وخدمة بوابة نظم المعلومات الجغرافية، التي تعني بعرض خدمات الهيئة من مياه وكهرباء وغاز على الخرائط المكانية، وخدمة الواقع المعزز لنظم المعلومات الجغرافية، وخدمة تدقيق الطاقة التي توفرها الهيئة لجميع المعدات الكهربائية، كخدمة مجانية للمشتركين أو الشركات، بالتعاون مع شركات عالمية خاصة بالطاقة، ومشروع شهادات عدم الممانعة، والذي يتم من خلاله توفير واجهة إلكترونية لتوفير شهادات عدم الممانعة لإداريي المشاريع والشركات في إمارة الشارقة، عند التخطيط لتنفيذ المشاريع، كما يتم عرض تطبيق قارئ العدادات الذكي، الذي يوفر طريقة سهلة وسريعة لقارئي العدادات، بالإضافة إلى توفير خدمات سريعة للإخلاء أو النقل، مع تحديث البيانات بصورة مباشرة مع أنظمة الهيئة.