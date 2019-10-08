«دبي للمشاريع الناشئة» تستضيف 16 شركة.. 31% منها إماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن مبادرتها «دبي للمشاريع الناشئة»، ستستضيف في جناحها خلال «أسبوع جيتكس للتقنية» 16 شركة ناشئة، 31% منها شركات إماراتية، لإتاحة الفرصة لتلك الشركات لاستعراض مشروعاتها والترويج لها أمام زوار المعرض.

وذكرت أنه في مبادرة جديدة ومبتكرة في جوهرها، تستضيف «دبي للمشاريع الناشئة» ثلاثة وفود خارجية زائرة، تضم شركات ناشئة تقنية من البرازيل وإثيوبيا وأذربيجان، وذلك بالتعاون مع مكاتب غرفة دبي الخارجية في تلك الأسواق، والتي نسقت وأشرفت على هذه الزيارة، حيث ستتاح لأعضاء الوفود الزائرة الفرصة للتواصل مع مستثمرين مهتمين، وسيشاركون في استعراض أفكارهم ومشروعاتهم في برنامج خاص لمسرعات المشروعات الناشئة.

ويتوقع أن يعقد أعضاء الوفود الزائرة من الأسواق الثلاثة أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مستثمرين ومهتمين بمشروعاتهم على هامش المعرض.

وقال مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، عمر خان، إن «تنظيم زيارات خارجية من أسواق توجد في الغرفة إلى معارض تقنية متخصصة تستضيفها دبي يعتبر أحد أهداف هذه المكاتب، وذلك لتعريف المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي، والعمل على استقطاب هذه الشركات الناشئة إلى دبي»، مشيراً إلى أن «الإمارة تعتبر وجهة عالمية للمشروعات الناشئة».

ولفت خان إلى أن برنامج الوفود الزائرة يتضمن محطات مهمة بكل من يختص بالمشروعات الناشئة واحتياجاتها، والبيئة المحفّزة لنموها وتطورها، معتبراً أن «أسبوع جيتكس للتقنية» يعد منصة عالمية رائدة للتعرف إلى كل الحلول الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بدورها، أكدت مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، أهمية المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الغرفة خلال «أسبوع جيتكس للتقنية»، مشيرة إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» وفرت مساحة عرض مثالية للشركات الناشئة للانطلاق في عالم ريادة الأعمال، والتعريف بمشروعاتها.