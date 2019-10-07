اقتصادية أبوظبي تعلن عن «نافذة المستهلك الرقمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن ثلاث مبادرات رقمية جديدة، تشمل «نافذة المستهلك الرقمية»، و«مرصد الأسعار» و«قناة الشكاوى الرقمية»، والتي تهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور وشركات القطاع الخاص ومنافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدائرة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أمس، ضمن جناح حكومة أبوظبي الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي الرقمية، بمشاركة 32 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لعرض الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة لتعزيز الأداء الحكومية لإمارة أبوظبي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي لخدماتها.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «اقتصادية أبوظبي تهدف من مشاركتها في (جيتكس) هذا العام إلى استعراض خدماتها الذكية والإلكترونية، ومبادراتها التي تعتمد على تسخير التكنولوجيا الحديثة في سبيل تعزيز حماية المستهلكين وقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، وتقديم أرقى الخدمات الذكية التي تسهم في تحقيق سعادتهم ورضاهم».