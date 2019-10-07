عروض بنكية حصرية لأصحاب رخصة تاجر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأن 500 من أصحاب رخصة تاجر حصلوا على تسهيلات بنكية بناء على اتفاقيات التعاون بين القطاع وكل من مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، لتقديم خدمات مصرفية مميزة لأصحاب الرخصة للمساهمة في تسهيل معاملاتهم المالية، وبالتالي تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

وأشار القطاع إلى أن الشراكة مع البنوك تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تشجيع روح المبادرة ودعم ثقافة الإبداع، حيث تسهم الشراكة في تعزيز تنافسية واستدامة أعمال أصحاب المشروعات الناشئة، كما تتيح التسهيلات المقدمة لأصحاب رخصة تاجر التركيز على تحقيق النمو والازدهار في أعمالهم التجارية وممارستها بشكل أفضل.

وذكر قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه يسعى إلى المساهمة في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية ودعم الشباب وتشجيعهم في إطلاق مشروعات ريادية مبتكرة من خلال التعاون من بنوك استراتيجية، لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات تلك المشروعات والوفاء بمتطلباتها باعتبارهم محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح القطاع أن يمكن لأصحاب رخصة تاجر التواصل مع «الإمارات الإسلامي» وبنك المشرق من خلال فرع ديرة المتواجد في قرية الأعمال، بينما يمكنهم التواصل مع «أبوظبي التجاري» من خلال فروع البنك المنتشرة في إمارة دبي.

ويأتي إطلاق رخصة تاجر في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل للحصول على الرخصة من خلال مراكز التعهيد التالية: «دي إي دي» كافيه في (جميرا - بالم ستريب مول)، مركز «دي إكس بي» لخدمات رجال الأعمال - فرع الخيل مول في القوز، مركز تواصل لخدمات رجال الأعمال - فرع شارع المرقبات مقابل فندق «كورال ديرة»، مركز خدمتي للخدمات الحكومية - أبوهيل.

العروض تقدمها «الإمارات الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«المشرق».