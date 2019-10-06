«اقتصادية دبي» تستعرض الرخصة التجارية الافتراضية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي أنها ستستعرض خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» «الرخصة التجارية الافتراضية» التي أطلقت حديثاً، فضلاً عن أبرز التطورات في مشروعاتها الرقمية، ومبادراتها الذكية والخدمات الرقمية التي تنفذها في مختلف القطاعات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في مجال خدمة المتعاملين، وتعزيز آلية العمل مع الشركاء، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في شتى المجالات الاقتصادية بإمارة دبي.

وقال النائب التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر خليفة: «يسعدنا اطلاع الزوّار على مفهوم الرخصة التجارية الافتراضية، وآلية عملها والاشتراطات التي يجب توافرها للتقديم، وكيفية تقديم الطلب للحصول على الرخصة لمزاولة الأنشطة التجارية رقمياً في ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات».

وأكد أن اقتصادية دبي تحرص على توفير الحلول والفرص التجارية لمختلف مجتمعات الأعمال الراغبة في مزاولة الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الرخصة التجارية الافتراضية، تمنح فرصاً لخوض الأعمال رقمياً في دبي عن بُعد، دون الحاجة إلى الإقامة فيها، لتشكل هذه المبادرة أحد أبرز المقومات التي ترفع الثقة بواقع الأعمال والاستثمار، وتخفض كلفة البدء بمزاولة العمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنافسية الأعمال في دولة الإمارات.