«إينوك» تكشف عن جناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن خططها لتشييد أحد أكثر الأجنحة جاذبية في المعرض، بتصميم مبتكر يلهم الزوار خلال الحدث العالمي الذي ينطلق في 20 أكتوبر المقبل ويمتد على مدار ستة أشهر.

وذكرت المجموعة في بيان، أنه باعتماد الجناح مفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها في التصميم، فإنه يجسّد المكانة الرائدة التي تحظى بها «إينوك» في قطاع الطاقة، وهو ما ينعكس في شعار الجناح «إلهامٌ من الطاقة».

ومن المقرر أن يصطحب الجناح زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير القطاع، ويسلّط الضوء على الدور المحوري الذي تسهم به «إينوك» في دفع عجلة استدامة الطاقة عبر مبادراتها القائمة على الابتكار والتقنيات المتطورة.

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، حيث تبرز فيه خمسة مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: استكشف (ماهية الطاقة)، تفاعل (سبل الاستفادة من الطاقة)، تعاون (احتياجات الطاقة)، وتخيّل (إمكانات الطاقة الواعدة).

وتم تشييد جناح «إينوك» باستخدام 650 طناً من الفولاذ، وتمت مراعاة تصميمه وهندسته ليتم توظيف الجناح في مرحلة الإرث لاحقاً.

وسيضم الجناح منطقة «مجلس الأعمال» المخصصة للجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، للتفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المستعصية في القطاع. وفي خضم رحلة ستكون الأولى من نوعها، ستتسنى للزوار أيضاً إمكانية «الشعور» بالطاقة باستخدام الموجات فوق الصوتية، والسرد البصري والسمعي، والتجارب الحسية، والأعمال الحركية، وأجهزة الإسقاط التفاعلية.

وسيتم استخدام أرضيات مصنوعة من المطاط المُعاد تدويره في باحات الألعاب الحركية، إضافة إلى أنه سيتم جمع المياه الناجمة عن تكييف الهواء واستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

إلى ذلك، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «لطالما لعبت (إينوك) دوراً مهماً في قطاع الطاقة العالمي، وأسهمت بشكل بارز في نمو وازدهار دولة الإمارات».

وأضافت أنه «باعتبار (إكسبو 2020 دبي) الحدث الأروع في العالم لعرض نبوغ البشرية وإنجازاتها، فإنه يمثّل منصةً مثالية لمجموعة (إينوك) لتعريف الجمهور بجهودها لصنع مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، ونحن نتطلع للتعرّف الى ما ستقدّمه المجموعة في جناحها التفاعلي المميز».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «باعتبارنا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، نسعى إلى تقديم تجربة مبتكرة وغامرة تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتقدم رؤى ملهمة حول أهمية التعاون لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي».

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، يوفر الجناح منصة استراتيجية لتسليط الضوء على الموضوعات الفرعية الثلاثة التي يقوم عليها المعرض، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، التي لطالما شكلّت مرتكزات جوهرية في جميع جوانب عملنا».

650

طناً من الفولاذ

استُخدمت في بناء

الجناح.