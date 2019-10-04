الإمارات الأولى عربياً والرابعة عالمياً في إطلاق شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت دولة الامارات المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في «إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس»، وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمي «The Connectivity Index» الصادر عن «Carphone Warehouse» المتخصصة في المقارنات التكنولوجية.

كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في الترتيب العام في المؤشر الذي يقيس مستوى الاتصال في الدول «Most Connected Countries» من خلال أربعة محاور هي: البنية التحتية للتنقل، تكنولوجيا المعلومات، الاتصال العالمي، الاتصال الاجتماعي.

وأفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود حثيثة لقطاع الاتصالات عموماً، وللهيئة باعتبارها المحرك الرئيس لإطلاق الجيل الخامس في الدولة، حيث عملت الهيئة خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع المشغلين على رفع جاهزية قطاع الاتصالات لدخول هذه التكنولوجيا الحديثة إلى الدولة، بما يسهم في ريادة الدولة عالمياً بحيث تكون دولة الإمارات سباقة في نشر وتشغيل شبكات الجيل الخامس.

وقال المدير العام لـ«تنظيم الاتصالات»، حمد عبيد المنصوري: «قبل أيام قليلة حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، وحالياً نحن في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في استخدام وتطبيق الجيل الخامس، متقدمين على أكثر الدول تقدماً».

وأضاف أن «الإنجاز الجديد يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في الطريق الصحيح نحو استكمال التحول الرقمي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة».

وأشار المنصوري إلى أن «الجيل الخامس يعد العصب الرئيس للمستقبل، وهو الأساس الحقيقي للقفزات الحضارية التي سيشهدها العالم في السنوات القليلة المقبلة».

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بدأت تطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، والمعروفة بالجيل الخامس في نهاية عام 2017، حيث باشر المشغلون المرخص لهم لشبكات الهاتف تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة، بما يتضمن استخدام نطاقات الطيف الترددي المنسقة، وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو كبير.